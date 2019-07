Barry White, el inolvidable “maestro del soul" fue también "el rey del romance".

Nacido el 12 de septiembre de 1944 en Galveston, Texas, pasó la mayor parte de su infancia en Los Ángeles, donde vivió una adolescencia problemática que lo llevó a ser encarcelado por robar ruedas de coches y pasó por correccionales para muchachos "difíciles".

Su talento era tan evidente que de niño cantaba en el coro de una iglesia Baptista, de la que rápidamente se convirtió el director. Con dieciséis años ya formaba parte del grupo de Doo Woop The Upfronts, con el que grabó varios discos. En 1964 produjo Harlem Shuffle, editado originalmente por Bob & Earl.

De entre todas las voces de la historia de la música él se queda con la de Marvin Gaye.

Se convirtió en ejecutivo del sello Mustang Records y más adelante fundó su propia productora: Soul Unlimited Productions. En 1973 regresa lanzó su debut: I've Got So Much To Give, que fue el inicio de una carrera que, durante los años de la música Disco, le convirtió en uno de los reyes de las pistas de baile consiguiendo enamorar a miles de parejas desde los años setenta.

Lanzó un buen número de LP's, de los que se extrajeron varios singles que lograron una gran popularidad: canciones como Never Gonna Give You Up, Can't Get Enough Of Your Love Baby o It's Ecstasy When You Lay Down To Me lograron el reconocimiento.

Barry White participó como actor en la serie de televisión 'Ally Mcbeal', y también puso su voz en la serie los 'Simpson'.

A partir de 1977, su carrera perdió empuje, siguió lanzando grabaciones, pero con una repercusión casi nula. En 1987, con la edición del LP The right night & Barry White, reaparece.

Barry White falleció el 4 de julio de 2003 en el Hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, donde estaba ingresado desde hacía tiempo por padecer graves problemas de riñón a causa de su alta presión sanguínea, por lo que estaba a la espera de un trasplante, sufrió en mayo una trombosis que le paralizó la parte derecha del cuerpo.

