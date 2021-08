Barry Keoghan de Eternals sufre lesiones en el rostro tras asalto

Barry Keoghan es un famoso actor británico muy conocido por su papel en la película The Eternals y que se ha reportado que fue hospitalizado después de haber sido asaltado en la ciudad de Galway en Irlanda.

Los primero reportes oficiales de este seceso han resaltado que quien interpretará a Druig en Eternals de Marvel tuvo que recibir tratamiento hospitalario debido a que presentó lesiones graves en el rostro.

El medio irlandés Sunday World dio a conocer que el actor fue encontrado afuera del G Hotel por la mañana del domingo pasado con cortes en la cara, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital de la Universidad de Galway.

¿Cómo se encuentra Barry Keoghan de Eternals?

Luego de ser atendido por los médicos correspondientes el actor dejó las instalaciones de salud y según dicha fuente, el actor de 28 años no ha presentado una denuncia formal con relación al asunto, así como tampoco se ha pronunciado por medio de sus redes sociales.

También han mencionado que antes de ser encontrado golpeado, el actor de la famosa cinta The Eternals habría sido visto en el bar MP Walsh, ubicado en la calle Dominick Street en el centro de la misma ciudad de Galway. Sin embargo, de momento no se conocen más detalles al respecto.

¿Quién es Barry Keoghan?

Barry Keoghan

Barry Keoghan es un actor es reconocido por películas como Dunkerque, El Asesinato de un Ciervo Sagrado' (con la que ganó el Irish Film and Television Award como Mejor Actor de Reparto) y Trespass Against Us.

Sin embargo, el paso probablemente mayor que tendrá es con Marvel y DC, ya que el actor saldrá en la película Eternals de la compañía de Feige, la cual se estrena el próximo 5 de noviembre en cines.

Hay que destacar que esta cinta contará con la compañía de Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee y Kit Harrington, además de la directora ganadora al Oscar, Chloé Zhao.

Cabe mencionar que este actor en DC tiene otros planes, pues Keoghan formará parte del reparto para la nueva película The Batman, en la que tendrá el papel de Stanley Merkel, el ayudante del Comisario Gordon; la película estará protagonizada por Robert Pattinson bajo la dirección de Matt Reeves.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!