Barry Gibb podría ser interpretado por Bradley Cooper en la película de Bee Gees

Bee Gees fue una reconocida agrupación británica conformada por los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb que cobró gran popularidad en la década de los 70's gracias al fuerte impacto que tenían sus canciones e incluso llegaron a ser considerados como los reyes de la música disco.

Anteriormente se dio a conocer que había planes de realizar una película biográfica de esta emblemática banda y aunque hasta el momento se desconoce quién será el productor encargado de dirigir la cinta de los Bee Gees, se sabe que Anthony McCarten será su guionista, quien ha participado en otros filmes como “La teoría del todo” y “Bohemian Rhapsody”.

Bradley Copper esta considerado para interpretar a Barry Gibb en la película de Bee Gees

En redes sociales circula la increíble noticia de que Bradley Cooper ha sido considerada por la producción para que interprete a Barry Gibb, el vocalista de The Bee Gees pero no se puede asegurar que este ha aceptado pues todavía no se ha llegado a un acuerdo con el famoso actor.

Se sabe que Bradley Cooper podría aceptar la propuesta de interpretar a Barry Gibb debido a que el guionista ha participado en cintas que han recibido el Premio Oscar a Mejor Actor por lo que esta sería una increíble oportunidad de conseguir el galardón pues a pesar de que ha sido nominado en varias ocasiones, este nunca lo ha ganado.

Bradley Cooper tiene talento para el canto y eso quedó demostrado con su participación en la cinta “A Star Is Born” donde compartió créditos con Lady Gaga pero se ha dado a conocer que si llegara a aceptar el papel, el actor recibiría clases para que pueda alcanzar los altos registros que Barry Gibb manejaba dentro de la banda.

¿Quién es Bradley Copper?

Bradley Cooper es un reconocido actor estadounidense que destaca en el mundo de la industria cinematográfica gracias a su trabajo en numerosas películas como “Valentine's Day”, “A Star Is Born”, la saga de “Avengers” y muchas otras más que han sido todo un éxito en taquilla a nivel internacional.

