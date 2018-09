Barbra Streisand le dice "No me mientas" a Trump

Barbra Streisand, cantante estadunidense de 76 años, ataca a Trump en su nueva canción titulada “Don't lie to me" (No me mientas), que es parte del nuevo disco de carácter político que se presentará el 2 de noviembre.

Streisand, explicó que el tema está dirigido a cierto "jefe mentiroso" y "jefe manoseador". "He escrito muchos artículos sobre esto (...) esta persona (...) no tiene modales, insulta a todo el mundo, se burla de las personas discapacitadas".

Portada del álbum "Walls"

"¿Cómo duermes cuando el mundo se está quemando? ¡No me mientas!"

Con “Don't lie to me" (No me mientas), la cantante extiende su protesta sobre los hechos que están aconteciendo, menciona que es parte de su testimonio a como ella sabe realizarlo; ya que ha mostrado su descontento ante la posibilidad de piratear las máquinas de voto, de suprimir a los votantes, de que haya leyes de identificación de votantes que impiden a las minorías votar.

Barbra Streisand

El álbum se titula “Walls” (Muros) y tema ya está disponible en algunas plataformas digitales; habla, según la artista, de los muros de la sociedad, de "esta presidencia" y de los que "obstruyen la justicia", pero cuenta también con una nota positiva, porque "entran la luz y la esperanza por el futuro".

El álbum habla de "diversidad" e "inmigración"

Entre las demás canciones de su álbum, también existe una que tituló “What's on my mind”, que en un principio era el título del álbum, es una canción de apertura, que habla de "diversidad" e "inmigración".

Así suena la nueva "Don´t lie to me"