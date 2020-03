Barbarela luce bolsas de MARIGUANA con sensual pose en la cama ¡Intensa!

Barbarela, es una famosa chica que se ha hecho famosa por ser simplemente la hija del cantante y rapero ex integrante del grupo "Cartel de Santa", Babo, pero también por tener una belleza irreverente que se ¿impone en todos lados que se luce.

Hay que recordar que Barbarela también se ha abierto camino como rapera y cantante gracias a sus encantos, pues no queda duda de que la sensual hija de Babo está incrementando su fama en redes sociales; pero su éxito no sólo es por su música, sino también por lo sexy y atrevida que luce en sus fotos.

Y es que muchos seguidores afirman que ella puede lograr desbancar a muchas celebridades femeninas del mundo de la farándula en México, ya que su cuerpo es totalmente incomparable.

La atrevida pose de Barbarela

Recientemente la famosa Barbarela ha impactado en una imagen en donde se mostró muy feliz en una foto donde aparece en una cama llena de marihuana, que ha dividido las opiniones de los internautas en las redes sociales.

Tal parece que la atrevida hija de Babo de Cartel de Santa, volvió a la polémica en redes sociales, pues apareció en una cama con varias bolsas de marihuana generando todo tipo de reacciones en Instagram, dejando en claro que Barbarela es una chica ruda.

Rápidamente la exclusiva imagen de Barbarela alcanzó más de 129 mil likes y varios comentarios de todo tipo donde le insinúan a la joven que no se fume todo, además Barbarela aseguró que dicha hierba es su novio, pues se levó muchos comentarios.

En la imagen que publicó la joven cantante Barbarela han resaltado algunos mensajescomo los siguientes: "Invita no te la fumes solita", "Hasta a mí me gusto tu novio", "Yo quiero un novio de esos", "Yo quiero una novia como tu aunque me engañes con ese", entre muchos otros.