Barbarela confiesa cuando Babo corrió a uno de sus pretendientes

Barbarela es la guapísima y escultural hija de Babo, quien de seguro debe de tener muchos pretendientes; sin embargo el rapero dificulta esta tarea.

De acuerdo con la también cantante, el intérprete de “Piensa en mí” le ahuyenta a sus pretendientes, quienes salen corriendo al verlo.

Barbarela contó esta peculiar historia en una entrevista en vivo.

Barbalera confiesa que Babo espanta a sus pretendientes

Babo en su video polémico.

Barbarela está forjando su propio camino en la música, pero siguiendo los pasos de su famoso padre; sobre todo en el mundo del Instagram en donde se deja ver muy sexy en sus fotografías.

Al verla sabemos que seguro su belleza hace que cualquier hombre caiga a sus pies, pero confesó que su padre, Babo, dificulta este proceso de enamoramiento.

En una entrevista con Multimedios, Barbarela reveló que desde la escuela todo mundo sabía quien era su papá y todos quedaban asombrados al verlo.

Sin embargo, uno fue el valiente de presentarse como su “novio” en casa del rapero; pero Babo procedió a perseguirlo hasta ahuyentarlo.

En modo de broma, este chico le decía a todo mundo que era pareja de la joven pero al decirle la situación al líder de Cártel de Santa, terminó persiguiendo al muchacho por toda la calle.

Los comentarios de fans no se hicieron esperar

Comentarios de fanáticos.

Los comentarios hacia el video de Barbarela, hija de Babo, no se hicieron esperar, quienes hicieron chistes al respecto:

"El vato: una vez el babo me correteó", "No manches, imagínense. El babo una vez me correteó", "Llegando un día a la escuela diciendo soy la hija del babo y no tenerle miedo al babo, si no a sus mascotas de pantera", "Jaja mi mayor logro: yo iba a la misma prepa que ella", escriben las redes sociales.

¿Te imaginas tener a Babo de suegro?

