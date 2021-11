Bárbara de Regil y Kunno juntos en fiesta de Halloween

¡Son amigos! Bárbara de Regil y Kunno han dejado saber por primera vez que comparten una increíble amistad, esto luego de posar juntos en una fiesta de disfraces con motivo del Halloween.

Recordemos que en días pasados, Bárbara de Regil pidió a sus seguidores que le ayudarán a elegir cuál sería su disfraz para Halloween, en dicha publicación aseguró no tener problema en disfrazarse de Tarzán.

Pero con ayuda de sus seguidores, Bárbara de Regil optó por seguir la sugerencia de sus fans, vestirse de ‘La mujer maravilla’, para una fiesta de disfraces en donde ella era anfitriona, sorprendiendo al mostrarse con Kunno, del cual en La Verdad Noticias, hace poco hablamos sobre el video que más disgusta en YouTube.

Bárbara de Regil y Kunno pasan Halloween juntos

En la fiesta de disfraces de Bárbara de Regil asistieron muchos famosos.

La influencer fitness compartió tanto en sus publicaciones de Instagram como en sus historias la fiesta que armó, donde ella y su familia se disfrazaron.

Pero, entre los famosos e influencers, destacó Kunno, el mismo que ahora pide ser llamado una celebridad y no tiktoker.

Y es que Bárbara de Regil y Kunno se mostraron en al menos dos fotografías, en una de ellas los dos posando solos, ella de ‘La mujer maravilla’ y Kunno de un personaje de ‘American Horror Storie’.

Como respuesta, a la fotografía de Bárbara de Regil y Kunno, este último le envió un cariñoso saludo y le dijo a De Regil: “Te aaaaaaamo”, esto cuando la actriz mexicana solo habría posteado una fotografía con el influencer, sin embargo, éste le dedicó un post especial a su amiga.

¿Qué edad tiene Kunno?

El influencer tiene 21 años.

El nombre real del tiktoker, es Guillerno Kunno, el cual tiene 21 años, nacido el 8 de mayo de 2000, actualmente se dedica a generar contenido en Instagram y TikTok, e incluso se ganó el premio Eliot Awards 2021 como revelación del año.

Al tener más de 23 millones de seguidores, es considerado un influencer, pero debido a que ha realizado varios trabajos como actor se hace llamar celebridad. Lo más sonado del momento fue cuando Bárbara de Regil y Kunno estaban en una misma fiesta de Halloween.

Kunno se dice afortunado con amistad de Bárbara de Regil

Bárbara de Regil y Kunno.

Por su parte, Kunno compartió en su cuenta de Instagram un post con la actriz, donde dijo sentirse afortunado por haber encontrado una amistad como la que tiene con Bárbara de Regil.

“Siempre soñé con tener a una persona que me amara, me apoyara, me regañara y también me diera su hombro si tuviera que llorar… te encontré y siempre te agradeceré tus palabras y tu amistad, te amo tanto, aprendí de ti a diario y estoy seguro que siempre te tendré en mi vida, gracias”.

Mientras que Bárbara de Regil escribió: “Voy a llorar” y “Eres lo máximo”, agregando “Concéntrate solo en lo que tú eres… No sabes como me reí contigo ayer (Bueno) jajajajaja te amo te amo y siempre voy a estar aquí”.

Por su parte, la hija de la actriz aplaudió la amistad entre Bárbara de Regil y Kunno, al comentar con emojis de corazones en los ojos a las fotografías.

