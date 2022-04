¿Bárbara de Regil y José Manuel Figueroa tuvieron un romance? Esto se sabe

Bárbara de Regil afirma que no tuvo una relación con José Manuel Figueroa

Aunque Bárbara de Regil tiene siete años casada con Fernando Schoenwald, siempre ha existido la duda sobre la supuesta relación que tuvo con José Manuel Figueroa, pues en 2013 fueron fotografiados juntos, esto es lo que dice la actriz años después del rumor.

José Manuel Figueroa y Bárbara de Regil fueron vistos tomados de la mano y disfrutando en centros nocturnos en el 2013.

La actriz cómo te dimos a conocer en La Verdad Noticias, Bárbara de Regil celebra los 18 años de su hija, sin embargo ante la polémica que en la que se ha visto involucrada por violar la veda electoral, revivió la intriga sobre su supuesto noviaz con el cantante.

Bárbara de Regil y José Manuel Figueroa

Los famosos fueron vistos en 2013 tomados de la mano

En el 2013 se compartieron fotografías de la actriz Bárbara de Regil y José Manuel Figueroa disfrutando de bebidas y saliendo de centro nocturnos, tomados de la mano.

A pesar de que ya pasaron 10 años, la actriz continúa siendo cuestionada sobre el supuesto romance y la actriz continúa asegurando que solo fueron amigos cercanos.

En alguna ocasión José Manuel Figueroa admitió haberse acercado a la actriz, sin embargó afirmó que fue con intenciones laborales.

Ahora que fue captada en el Aeropuerto fue cuestionada sobre el hijo de Joan Sebastián y negó cualquier vínculo amoroso.

“No, no fue mi suegro, no inventes. No, yo no he tenido ninguna relación con José Manuela Figueroa, estoy casada hace 7 años, no manches”.

Bárbara de Regil parejas

Bárbará de Regil y Fernando Schoenwald llevan 7 años de matrimonio

Desde el inicio de su carrera, Bárbará de Regil ha sido vinculada a diversos romances e incluso han existido rumores de infidelidad a su actual esposo Fernando Schoenwald.

Sin embargo en aquel entonces cuando se le relaciona con el cantante José Manuel Figueroa, ella supuestamente todavía tenía un noviazgo con Jorge Torres.

Con Jorge Torres, la actriz mantuvo una relación de siete años, él aseguraba que vivía en unión libre y que su hija era Mar de Regil, pues convivieron como tal.

Poco después de que Barbará de Regil fue vinculada amorosamente con José Manuel Figueroa, la actriz comenzó una relación con Fernando Schoenwald, su actual esposo.

