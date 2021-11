Bárbara de Regil vende sus saludos personalizados en más de mil pesos

Bárbara de Regil vuelve a causar gran controversia en las redes sociales, esto luego de que se revelará que cobra más de mil pesos mexicanos a aquellos fans que deseen una felicitación, un saludo personalizado o un mensaje motivacional suyo.

Por medio de Instagram y Facebook, la actriz invitó a sus fieles seguidores a adquirir el suyo en Cameo, una nueva plataforma que vende saludos personalizados de diferentes famosos como Alicia Machado, Aleks Syntek, Paulina Rubio y El Hijo del Santo, entre otros.

La actriz manda el saludo requerido a través de un video, mismo que se entrega en tan solo 24 horas.

“Actriz de cine y televisión, influencer que impulsa el amor propio y la vida healthy. Puedes pedir videos personalizados ya sea motivacionales o felicitaciones de cumpleaños para una amiga o para ti”, se lee en el perfil de la protagonista de ‘Rosario Tijeras’ en Cameo.

Recibe duras críticas en redes sociales

La venta de saludos no ha sido bien vista por algunos de los cibernautas.

Debido a que es un personaje polémico, la venta de sus saludos no pasó desapercibido para los cibernautas, quienes a través de diversas redes sociales lanzaron ataques en su contra, pues aseguran que la actriz está lucrando con la admiración que sienten los fans por ella sin importarle la dura crisis que se vive en el mundo a causa de la pandemia.

“¿Es neta que hay personas que pagarían $1057 pesos? Con eso haces un super, cargas gasolina o comes una semana”, “Ya sé en que gastar mi aguinaldo”, “No me preocupa que ofrezca esos saludos, me preocupa la gente que lo compra” y “Que tristeza que hagan famosos a gente como ella” son algunas de las duras críticas que se leen en Internet.

¿Cuánto cobra Bárbara de Regil por una clase?

Además de actriz, la influencer imparte clases fitness motivacionales en distintas partes de América Latina.

Además de vender saludos y proteínas nutritivas, Bárbara de Regil recibe una exuberante cantidad de dinero por dar clases fitness motivacionales en diversas partes de Latinoamérica. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la actriz cobra 600 mil pesos por cada sesión impartida.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales