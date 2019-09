Bárbara de Regil toma un arma y no por ser Rosario Tijeras ¿No que no?

Hace un par de meses Bárbara de Regil se convirtió en tendencia tras arremeter contra el gobierno federal a causa de la violencia que se da en algunas partes del país, y fue fuertemente criticada por ser ella precisamente una de las promotoras de disparos y violencia a causa de su personaje como Rosario Tijeras, personaje que se destaca por su fuerza para enfrentar las situaciones cuesta lo que cueste.

Sin embargo, tras tales acusaciones, Bárbara de Regil explicó que las cosas no son así, y que la forma de ser y el contexto de Rosario Tijeras es más profundo que solo disparar, y aplicar violencia. En ese sentido las aguas se calmaron con el tema, pero hoy vemos nuevamente a Bárbara de Regil sostener un arma, con mucho gusto de hecho, sin estar en personaje.

Muchos de los tiroteos en Estados Unidos, y en varias partes del mundo, han sido explicados echándole la culpa a los videojuegos de armas y disparos, pues parece que esto no le importa en los mas mínimo a Bárbara de Regil, quien se vio muy feliz sosteniendo un arma de videojuego, y disparando, de hecho, hasta le puso corazones a la imagen.

Vale la pena resaltar que, aunque era un arma de juguete, que bien puede parecer como algo “insignificante”, la actriz es ejemplo de muchas y muchos adolescentes, quienes la siguen a pesar de todo, por lo que tras estas imágenes quizá no se dé un buen ejemplo, según lo dicho por los internautas.

Las armas de juguete no son algo tan insignificante, al menos no para el ejército nacional, y fuerzas armadas, quienes suelen organizar campañas para que los niños pequeños cambien sus armas de juguetes por otros artículos, a fin de no promover la violencia armada, ni la de ningún tipo.

