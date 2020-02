Bárbara de Regil sufrió de acoso ¡un productor le tocó la pierna!

Bárbara de Regil sufrió de abusos ¡un productor le tocó la pierna!

Durante una entrevista para el programa "Ventaneando" la protagonista de "Rosario Tijeras" Bárbara de Regil, reveló un momento inesperado de su vida, pues la actriz mexicana comentó que desde los 12 años sufrió de diferentes situaciones de acoso, y que un productor le tocó la pierna y otro quiso besarla.

La actriz Bárbara de Regil confesó que no ha sido fácil trabajar en la televisión, pues sufrió de abusos; en algunos trabajos los directores y productores, querían acercarse a la famosa, pero ella prefirió abandonar los proyecto tras ser acosada.

Bárbara de Regil reveló a "Ventaneando", que en una ocasión un productor intentó besarla, pero ella se dio cuenta del acoso y se defendió; la chica fitness rechazó la oferta de trabajo.

Te puede interesar: Bárbara de Regil se pone DIVA al lucir unas botas de 35 mil pesos (FOTO)

La actriz Bárbara de Regil a pesar de las fuertes revelaciones que hizo sobre los abusos que sufrió, prefirió no revelar los nombres de los agresores que intentaron sobrepasarse con ella, pero aseguró que la vida se encarga de las personas que cometieron el acoso.

Bárbara de Regil recibió abusos desde los 12 años

La chica fitness Bárbara de Regil realizó un contundente mensaje durante la entrevista para el programa "Ventaneando", pues la famosa apoya el paro nacional de mujeres "Un día sin nosotras", que se llevará a cabo el próximo 9 de marzo.

"Claro que también he sufrido de acosos...

...desde los 12 años, desde algo que me sucedió, pero que triste que te tenga que suceder algo para que seas así, pero yo siempre he sido muy directa de que no me gusta. En una ocasión un productor me tocó la pierna". Comentó Bárbara de Regil.

"Hay una persona en especial que se trató de pasar conmigo...

...hoy tiene cáncer y no sé, pero yo no me encargo de ir a denunciar, la vida siempre es un bumerán, tú avienta y te regresa". Mencionó la chica fitness Bárbara de Regil ante el acoso que sufrió hace algunos años.

Foto: Revista Fama.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.