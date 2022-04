Bárbara de Regil sueña con ganar un Premio Oscar, Eugenio Derbez la inspira

Desde hace mucho tiempo, Bárbara de Regil señaló que uno de sus más grandes sueños es ganar un Premio Oscar y señaló que no le importan las burlas de la gente, ya que cada vez que ha mencionado que quiere que su trabajo sea reconocido a nivel internacional y por La Academia.

Así mismo señaló que el reciente triunfo de Eugenio Derbez en el escenario del Dolby Theatre, en Los Ángeles, la inspiró mucho ya que el actor y comediante siempre tuvo el objetivo de estar en ese lugar y cumplió su meta.

En su carrera ha ido escalando, pues cuando Bárbara se fue de TV Azteca, fue para ser protagonista en Telemundo, y tuvo mucho éxito, detalles revelados en La Verdad Noticias.

La actriz y modelo fitness volvió a dar de qué hablar, pues durante una entrevista para el programa Sale el Sol, de Regil señaló que una de sus más grandes metas es figurar en Hollywood.

“Y si no lo llego a hacer, si no llego a estar nominada a un Oscar, no pasa nada, pero siempre hay que ponernos una meta”.