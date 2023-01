Bárbara de Regil sorprende al mostrar su cambio de look ¿Quedó irreconocible?

Bárbara de Regil impacta al presumir su cambio de imagen.

Bárbara de Regil es considerada como una de famosas más polémicas, esto gracias a sus controversiales declaraciones en redes sociales, donde recientemente causó gran furor, al mostrar que sometió a un cambio de look, dejando atrás su larga cabellara negra.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que la famosa se ha caracterizado por tener una de las figuras más envidiables de la farándula, misma que suele presumir en ajustados y diminutos outfits, donde su larga cabellera negra, siempre se roba protagonismo.

Pese a que Barbara de Regil, siempre ha manifestado el gran amor que tiene por su cabello, la actriz decidió despedirse de su larga melena, situación generó gran asombró entre sus fans y propia familia.

Bárbara de Regil impacta con cambio de look

Barbara de Regil se despide de su larga cabellera.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de la telenovela “Cabo” reveló que se realizó un cambio de imagen, esto como parte de un nuevo proyecto y pese a que sigue conservando su cabello en tono obscuro, ahora luce mucho más corto.

“Me cuesta traer el pelo tan cortito - No voy a mentir, nunca voy a mentir, ni voy a decirles, wow un cambio de look tan drástico y me siento brutal, no, la verdad no me siento yo. Pero yo siempre trabajo para ser la dueña de mis pensamientos” escribió.

Junto al mensaje, la actriz mostró que se cortó el cabello hasta los hombros y también documento la reacción de su esposo e hija, quienes quedaron en completo shock al verla.

Como era de esperarse, sus fanáticos también se hicieron presentes, mostrando su admiración, ante el gran “profesionalismo” que tiene:

“Te ves guapísima”, “excelente decisión”,”lo volví aver 10 veces sólo para ver la reacción de Fer”, “Lo hubieras donado”, se lee.

¿Qué se ha operado Bárbara de Regil?

¿Cuántas cirugías tiene Bárbara de Regil?

La actriz Bárbara de Regil, ha negado en diversas ocasiones haberse sometido a cirugías estéticas, pese a los fuertes rumores que indican lo contrario.

La famosa ha confesado que hace años decidió colocarse implantes de seno; sin embargo, se los retiro por problemas de salud.

Hasta el momento, Bárbara de Regil no ha revelado de que se trata sus próximos proyectos; sin embargo, todo parece indicar que será una nueva telenovela.

