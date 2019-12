Bárbara de Regil sorprende a sus seguidores al confesar que ama sus estrías.

Libérate de todo lo que no es saludable para Tu cuerpo y alma ( cosas , personas , situaciones , lugares , chismes ) Te juro No es egoísmo... es Amor �� Amor a Ti y a tu vida • El amor propio ( arregla las cosas ) que otros rompen ♥️✨

