Bárbara de Regil se realiza misterioso tatuaje ¿Qué será?

Bárbara de Regil se realiza misterioso tatúa ¿Qué será?

Bárbara de Regil no solo es una de las mujeres más bellas de todo México, sino que además se ha posicionado como una de las más carismáticas y nobles. Y es que cada que puede se dedica a hacer acciones de beneficencia, ya sea para perritos, o para personas con alguna enfermedad terminal.

De hecho, Bárbara de Regil visita un hospital para niños con cáncer de manera periódica, y en muchas ocasiones ha compartido fotos de ello, pero esta vez no quiere ir sola, por ello lanzó una dinámica a través de sus redes sociales, para que adivinaran que es lo que se tatuó, y quien gane podrá acompañarla al hospital, a fin de pasar un rato agradable con ella.

“Quien adivine que me tatué me la voy a llevar este viernes a q me acompañe a visitar un hospital de niños ��❤️ (ya saben que es costumbre para mi ir, pero nunca con una de ustedes) así que denle”, publicó Bárbara de Regil.

La publicación de Bárbara de Regil ya cuenta con más de 130 mil likes en menos de una hora de haber compartido la foto, y por supuesto, comentarios de los fans quienes ya comenzaron a dar sus respuestas para saber qué es lo que se tatuó.

“vamos a ir juntas, hacemos la dinámica o no?”, relató Bárbara de Regil en sus historias de Instagram.

Bárbara de Regil dio una pista a sus fans sobre lo que se pudo haber tatuado, pues compartió el link de un video de su pasado, y resaltó que el tatuaje tiene que ver con eso.

Bárbara de Regil cuenta con poco más de 4 millones de seguidores, que seguramente están deseosos de ser quienes adivinen lo que se tatuó Bárbara de Regil, y ser el afortunado de ir con ella al hospital.

