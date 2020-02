Bárbara de Regil se pone DIVA al lucir unas botas de 35 mil pesos (FOTO)

Bárbara de Regil decidió recordarle a sus más de 5.5 millones de seguidores en Instagram, los lujos que se puede permitir en su vida, siendo una exitosa actriz de televisión en Tv Azteca que no ha dejado de aumentar su éxito como coach fitness motivacional, así que te mostramos el costoso outfit que publicó en redes sociales.

Aunque parezca algo normal para los artistas, llevar artículos de moda que vayan a la par con cada temporada es algo que puede tomarse muy en serio, pues normalmente las personas ahorran lo suficiente para adquirir uno de estos lujosos artículos y Bárbara de Regil no es la excepción a esta “moda”.

La actriz que interpretó a Rosario Tijeras está de regreso en su cuenta de Instagram para mostrarte a detalle lo bien que se usan estos costosos y espectaculares accesorios, desde el vestido hasta sus lujosas botas que solo han sacado suspiros de sus más fieles seguidores.

El lujoso outfit de Bárbara de Regil

“Esta soy yo, una mujer fuerte pero muy sensible... Lloro fácil y siempre me pongo en el lugar del otro... Soy una mujer con carácter... No me gustan las mentiras. Amo despertar cada día con la consciencia de lo que soy y tengo. No me gusta la comida frita. Me encantan los helados, la pizza y la comida japonesa”, escribió la actriz.

"Luego mencionó sobre los hábitos que la hacen enojar, “ ...me emociona hacer ejercicio y si no hago me pongo de malas. Mi mejor plan es irme a cenar con mi esposo. Prefiero irme a comer con mi familia que a un antro. A veces me enojo rápido, también tengo poca paciencia y cada día trato de ser mejor y respirar profundo... Ser mi mejor versión”, añadió Bárbara de Regil.

“Soy sincera y no me ando con rodeos”

“Amo a mis fans y creo que son mi familia”

Comenzando con las botas, Bárbara de Regil lleva unas de neopreno con un acabado brillante y correas con logos de aproximadamente 35 mil 600 pesos, zapatos que han impactado por lo hermosas y caras que son, pero no podemos negar que combinan con Bárbara de Regil.

El vestido que luce la actriz es uno de la marca Fendi, hermoso diseño de color verde agua con un valor total de 95 mil pesos mexicanos, así que no podemos decir que este outfit en efecto hace resaltar su belleza natural y es un estilo que no suele lucir en público, pues frecuenta usar ropa deportiva o que deje ver de cerca su marcado abdomen.

