Bárbara de Regil se ha contagiado de COVID-19: “Tengo síntomas leves”

La famosa explicó que comenzó a sentirse mal y por eso se hizo la prueba/Foto: Soy Aire

Bárbara de Regil declaró en sus historias de Instagram que dió positivo a COVID-19. La actriz e influencer fitness señaló que en días recientes se había sentido mal, incluso llegó a pensar que tenía gripe, pero para salir de dudas se realizó las pruebas de coronavirus.

Se sometió a tres pruebas de antígenos y en todas salió positiva, pero para cerciorarse, también se hizo una prueba PCR lo que confirmó que efectivamente está contagiada del virus: “Estoy muy triste, tengo síntomas leves, me duele la cabeza, un poco la garganta etc.”, explicó en su video.

No obstante, la ex estrella de “Rosario Tijeras” no mencionó dónde se contagió. Asimismo, tampoco declaró si su hija Mar de Regil o si su esposo también dieron positivo a la prueba.

Bárbara de Regil canceló evento en Mexicali

Bárbara tendrá que estar aislada por unos días/Foto: Instagram

Debido a que por el coronavirus debe estar aislada, la actriz de 34 años de edad informó que se cancela el show en vivo en Mexicali, Baja California, que tenía preparado para este sábado, donde iba a ofrecer una de sus famosas clases masivas.

En este tipo de eventos, la famosa convive con sus fans y realizan diversas actividades de ejercicio. Al igual que les ofrece mensajes de motivación. Sin embargo, por los problemas de salud de Bárbara de Regil, dicho show no se podrá realizar, y por ahora, no se sabe si se podrá reprogramar.

Además la influencer invitó a sus seguidores estar pendientes de cualquier síntoma y recalcó la importancia de llevar las medidas sanitarias y quedarse en casa sobre todo en este tiempo de tantos contagios.

¿Cómo se hizo famosa Bárbara de Regil?

La actriz saltó a la fama en TV Azteca/Foto: Mag el Comercio

De Regil se hizo famosa cuando fue parte del elenco de la serie “Rosario Tijeras” (adaptación de la producción colombiana), donde hizo el personaje principal, Rosario. Sin embargo, su carrera artística se ha visto envuelta en la polémica por los múltiples escándalos en los que ha estado envuelta.

Cabe destacar que en sus redes sociales, Bárbara de Regil es conocida por sus buenos hábitos alimenticios y mantener una vida fit, con el objetivo de inspirar a más personas, a que se sumen a este estilo de vida, para estar sanos físicamente y mentalmente.

