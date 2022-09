¿Bárbara de Regil se divorcia de Fernando Schoenwald? Esto es lo que responde

Bárbara de Regil ha estado casada con su esposa Fernando Schoenwald desde 2017 y al parecer surgió un rumor de que la actriz e influencer se estaría separando porque él no habría aparecido muy seguido en las publicaciones de sus redes.

Sin embargo, esto parece estar muy alejado de la realidad pues Bárbara de Regil ya contó toda la verdad desde su Instagram y contesta a sus seguidores que creyeron que se estaba divorciando.

Ella contestó en Instagram una historia a una seguidora que le preguntó lo siguiente: “Es consejo o ¿te peleaste con tu esposo? Porque no te acompaño en tu viaje los chismes son de qué pelean mucho y su familia no te tolera ojalá solo sean chismes porque te queremos tus fans”.

Esta fue la respuesta de Bárbara de Regil ante la duda de su fan

Así contestó Bárbara de Regil de su separación.

Ante esta pregunta la actriz Bárbara de Regil no tardó en responder con una historia en su Instagram lo siguiente:

“Les voy a decir en donde está Fer en este momento y mi situación con él y su familia. Bueno Fer sí está conmigo, él es el productor de las clases. En este momento está dormido en mis piernas (dormimos poco y el vuelo a Ecuador fue muy cansado)” contestó Bárbara.

Además, aclaró que no hace muchas publicaciones con su esposo por su privacidad y eso no significa que estén pasando por algún problema. Y también reveló que no sabe de dónde salió que no se lleva con la familia de su esposo y confesó que se lleva increíble con los dos hermanos de Fernando.

¿Quién es el papá de la hija de Bárbara de Regil?

Bárbara de Regil junto a Mar.

La famosa Bárbara de Regil reveló que, aunque Fernando Schoenwald no es el papá biológico de su hija Mar Schoenwald quien este año cumplió 18 años, él decidió adoptarla legalmente y darte su apellido. También dijo que no revelará algún otro detalle sobre el tema.

