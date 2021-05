Bárbara de Regil revela si las drogas forman parte de su vida cotidiana

Bárbara de Regil a través de una sesión de Instagram decidió ponerle fin a los rumores y aclarar de una vez por todas si es que llegó drogada a la cita de trabajo que tenía con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

“Sí, sí, yo me despierto a las 5 de la mañana. Me drogo. Después hago ejercicio. Entreno duro. Después como sano porque me gusta ese equilibrio, después me voy a trabajar 12 horas y cuando regreso a mi casa..

Pero eso no fue todo, la bella Bárbara de Regil también agregó: Es más en familia nos drogamos todos. Los amo, obvio no”, dejando en claro que su estilo saludable de vida no compagina con el consumo de sustancias ilícitas.

Bárbara de Regil y la polémica con Gustavo Adolfo

No hace mucho el periodista Gustavo Adolfo Infante acusó a Bárbara de Regil de haber llegado a una sesión de fotografías en un estado inconveniente, pero ahora es la estrella de Telemundo quien responde en Instagram si lo dicho por el titular de “De Primera Mano” es verdad o no.

Fue el 24 de mayo que el crítico de espectáculos de Imagen Televisión aseguró que la actriz llegó drogada a una cita de trabajo que tenía con él. Lo dijo en la sección de espectáculos de la emisión matutina “Sale el Sol”.

Según lo dicho por el polémico Gustavo Adolfo Infante, la también creadora de contenido acudió a una sesión de fotos bajos los efectos de una droga; sin embargo, el periodista no dio muchos detalles al respecto:

A mí no [me habla] porque yo desde que un día llegó drogada a una sesión de fotos mía, o sea, llegó drogada a una sesión de fotos (…) Yo dirigía la revista TV, del proyecto Excélsior, entonces invitamos a Bárbara de Regil a hacer una sesión de fotos y llegó hasta el copete, drogada y demás.

La entrevista no se publicó

Por tal motivo el periodista afirmó que la sesión de fotografías hecha por la actriz de Telemundo nunca vio la luz, pues al parecer fue cancelada.

Cabe destacar que fue por eso que ahora con su tradicional humor para tomarse las críticas, así respondió Bárbara de Regil y lo hizo acompañada de su marido, Fernando Schoenwald.

