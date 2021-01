Bárbara de Regil revela inédita foto de cuando se convirtió en madre adolescente

Bárbara de Regil es una de las actrices e influencers más polémicas en el país, y es que esta famosa ha sabido acaparar el mundo del espectáculo con sus ocurrencias, pero también con sus tropezones.

Sin embargo, pese a sus escándalos, hay dos cosas que no se pueden negar sobre esta famosa, y es que tiene uno de los cuerpazos más sexys de todo méxico, pero que también es una excelente mamá con su hija Mar.

Como te hemos mencionado previamente en La Verdad Noticias, la actriz se convirtió en mamá cuando tenía solo 16 años de edad, siendo madre adolescente, lo que en su momento fue muy difícil, sin embargo, hoy en día su hija ya es una adolescente, y ambas son mejores amigas.

A través de su cuenta oficial de Instagram la actriz compartió un post en el que se muestra con su hija, en una foto nunca antes vista, de cuando Mar era solo una bebé, y la influencer la amamantaba.

“Valor y Coraje... así defino mi adolescencia.... A los 16 me convertí en mamá soltera , No tuve el apoyo de un hombre... eso sí ,mi mamá como en la foto siempre ahí... cuando me quede “sola” Pensaba que “necesitaba” a una pareja para PODER Ser feliz , pero NO”