Bárbara de Regil revela detalles sobre sus cirugías

La actriz quien interpreta a “Rosario Tijeras” Bárbara de Regil, publicó en su cuenta de instagram en el apartado de historias, un espacio para que sus seguidores le hicieran preguntas para que estos no se aburran durante la cuarentena.

La red social de la actriz Bárbara de Regil explotó de preguntas de sus seguidores, quienes no dudaron en sacarle toda la información posible.

Con preguntas que van desde sus rutinas de ejercicio, su dieta diaria, hasta cuestiones más privadas, entre las que resaltaron si el papá de su hija Mar de Regil la ha buscado o si ha considerado ponerse más implantes.

Por lo que la actriz respondió a los cuestionamientos sobre el padre de su hija: “Quien está, está, quien se queda, se queda, el que se va a ching@r a su m@dre” “Yo fui mamá soltera, entienda, yo fui mamá y papá de mi hija y al casarme con Fer él se volvió su padre”.

Sobre las preguntas de sus cirugías, Bárbara de Regil contestó “Tengo implantes en las boobies y ya, es que yo la pase muy mal, se me reventó un implante y se me infecto, tuve cuatro operaciones más, por eso yo ya no me opero nada estético, mejor como sano y hago ejercicio”

Bárbara respondió a diferentes preguntas de sus seguidores

Te puede interesar: Bárbara de Regil muestra cuerpazo en mini bikini Animal Print

La actriz se ha encontrado en la polémica, ya que hace algunos meses circularon imágenes de la actriz antes de sus cirugías de nariz, pómulos, párpados y trasero por lo que Bárbara de Regil decidió aclarar los rumores y aseguró que se siente orgullosa de su pasado, pues gracias a eso no sería lo que es hoy, y rectifico que la única cirugía estética que se tenía hecho es la de las boobies, por lo que negó haberse metido al quirófano por otras operaciones.