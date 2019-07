Bárbara de Regil reta con su “CUERPOWER” a Yanet García ¡Guerra de "nachas"! (FOTOS)

La famosa actriz Bárbara de Regil ha impactado al mundo del espectáculo al hacer una intensa demostración que le ha valido la comparación con la “Chica del clima” de Televisa y a los seguidores de ambas.

Resulta que Bárbara de Regil le ha demostrado a Yanet García que tiene mejor cuerpo que ella y sin hacer tanto alardeo de estar llamando a atención a toda costa.

Es por eso que Bárbara de Regil compartió un video de cómo debe ser una rutina de ejercicio acompañada de un tip que pueda ayudar a sus seguidores a estar en forma y tener mejor salud física.

El video ha impactado a los internautas que hasta el momento cuenta con más de 800 mil reproducciones tras dejar a muchos con la boca abierta al ver los bellos atributos de la famosa actriz.

De Regil aparece con unas ajustadas mallas en color blanco que ha desatado la locura en la red y por ello también la acompañó de un mensaje que puede leerse así:

"La grasa no se quema, no se suda, no se convierte en músculo, no se endurece .... La grasa se oxida cuando tienes déficit calórico ( Quema más calorías de las que comes, comer menos calorías de las que tú cuerpo necesita ) Si quieres una dieta real busca un Nutriólogo y haz las cosas bien yo aquí Te MOTIVO A SER MÁS FUERTE Y A QUE SEPAS QUE SI LO PUEDES HACER".

No es raro que Bárbara de Regil comparta este tipo de imágenes en sus historias de Instagram, en donde también publica todo lo que come y lo que no le ayuda a su cuerpo, convirtiéndose en un ejemplo a seguir con una recomendación más sana que las de Yanet García.

Cabe destacar que Yanet García es más reservada en cuanto a publicar sobre su alimentación, ya que son pocas las veces donde muestra la proteína que consume para tener un tremendo trasero y ha dejado ver también que uno de sus alimentos preferidos es el camote y la papa.

