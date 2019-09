Bárbara de Regil responde a sus críticas por comentarios sobre alimentación

Bárbara de Regil es una de nuestras famosas favoritas en LA VERDAD, por lo que no nos sorprende que sus comentarios sean tendencia, ya que regularmente habla sobre la importancia de comer sano, y amarse a sí misma, para poder superar nuestros problemas y salir adelante.

Como informamos hace unos instantes, Bárbara de Regil se convirtió en tendencia tras realizar un video donde critica a quienes se toman 25 shots de tequila, y se comen muchos tacos fritos, sin embargo, la actriz también mencionó que no está mal realizarlo, solo que no hacerlo constantemente y convertirlo en un hábito.

Y es que tras descubrir que se volvió tendencia en las redes, Bárbara de Regil respondió a los comentarios negativos, y aseguró que ella solo dio un consejo, sin embargo, si desean hacer caso omiso de él, están en su derecho.

“Si tienes 18, 20, 25 y te vas de fiesta y te tomas unos chupes, no está mal, está bien porque tienes que vivir, tienes que experimentar, pero si llevas desde los quince años, y hasta los cuarenta, tu piel va a hablar por si sola”, dijo.

Bárbara de Regil reiteró que ella continuara con su vida saludable, y manteniendo su buen cuerpo, pues al final de cuentas, quienes deciden llevar una vida de excesos son quienes después lamentan haberlo hecho, por lo que le tomó poca importancia a las críticas.

“Yo si tome, si enfieste, si Salí, si llegue a las 6 de la mañana, mi mamá es testigo, mi punto es no hacerlo toda tu vida, porque he ahí cuando uno termina mal, cuando la piel termina mal, cuando nunca podemos bajar esa pancita (…) cada quien su tren, eso sí, si tú quieres llevar toda una vida de exceso está bien, es tu vida, no la mía”, dijo la actriz.

