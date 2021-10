Bárbara de Regil responde a las críticas por su participación en ‘La Más Draga’

Bárbara de Regil se defendió en sus redes sociales ante los abrumadores mensajes de odio que ha recibido, pues la noche del martes acudió como invitada al realty show “La Más Draga 4”.

En redes sociales los internautas tacharon de oportunista a la modelo, pues durante su intervención en el show aprovechó para promocionar su proteína, acción que desde luego generó mucha molestia.

La crítica por presentar su proteína en “La Más Draga 4” fue solo la punta de la lanza, pues también le atribuyen la eliminación del participante favorito de la temporada.

Bárbara de Regil se defiende de ataques en redes

Usuarios en redes sociales atacaron con todo a la actriz por la eliminación de ‘Paper Cut’, el personaje que prometía llegar a la final del show debido a sus espectaculares looks de pasarela.

“Es muy chistoso que me atacan los que están en contra, por ser parte y me atacan a los que apoyo porque apoyo, uno nunca queda bien con quienes aman el drama. ‘La Más Draga’ me invitó a 1 solo programa y quede encantada, salió Paper y fue decisión de todos. Relax gente”, tuiteó.