Bárbara de Regil regresa más poderosa en ‘Rosario Tijeras’

Bárbara de Regil, regresa con más fuerza, en esta segunda temporada de ‘Rosario Tijeras’, la talentosa actriz, que recientemente ha terminado de grabar la serie, está muy emocionada ya que promete que habrán mucha sorpresas para todos los fans, que han disfrutado de esta historia.

En una entrevista la famosa estrella, comentó que está muy emocionada, pues asegura que en cada capítulo de la segunda temporada vendrán con escenas de acción.



Por el momento no menciono algún detalle sobre los nuevos personajes en la serie, pero espero que todo su público se emocione con la segunda temporada de ‘Rosario Tijeras’.





En la segunda temporada participan los actores Luis Alberti, Christian Vásquez y José María de Tavira.

Durante las grabaciones de la segunda temporada Bárbara de Regil, cuido mucho su alimentación, realizando rutinas de ejercicios, para estar en forma para las grabaciones de la serie.

En las grabaciones de la serie la actriz comentó que tuvo un momento divertido que paso con la producción, cuando en una escena la estrella se metió al rio y no tenía alguna protección, pues la corriente la empezó a jalar, los camarógrafos que estaban con ella se quedaron asombrados pues no sabían si ayudarla o cuidar que no se moje el equipo, Bárbara empezó a gritar para que la puedan ayudar, y es que la actriz si se llevó un buen susto.

Recordamos que la primera temporada de ‘Rosario Tijeras’ se estrenó en Netflix durante el año de 2016, con 60 capítulos, durante la historia, se muestra a Bárbara interpretando el papel de una adolescente de secundaria que es muy humilde, pero le gusta defenderse de la gente que quiere hacerle daño.

Durante la transmisión fue un éxito total, pues fue el agrado de los televidentes, ver a una hermosa mujer en la trama.

La guapa actriz comento que en el papel que interpreta quiso darle más fuerza, para que el personaje de Rosario emocione a todo el público.