Bárbara de Regil regaña a su hija Mar por hacer video de "nacos"

Bárbara de Regil dio explicaciones a través de su cuenta de Instagram sobre el video reciente que hizo su hija Mar de Regil, en donde enlista cosas de nacos, y comenzó a recibir críticas en redes sociales siendo atacada.

En ese sentido, la actriz que dio vida a Rosario Tijeras abrió una sección de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, en donde una de las preguntas fue que pensaba sobre el video por el cual su hija estaba siendo criticada,

Bárbara de Regil dijo que ya le “llamó la atención” por que no está bien hacerlo, precisamente por que se puede malinterpretar, pero aseguró que no le da tanta importancia, porque es solo un video, y que ella sabe que Mar no es así.

Bárbara de Regil regaña a su hija Mar por hacer video de narcos

“Nada, es un chiste de mal gusto, le pidieron que lo hiciera y lo hizo, pero ya hablé con ella y le dije que no lo haga porque se puede malinterpretar, sobre todo porque ella no es así”, dijo Bárbara de Regil.

Mar de Regil sigue los pasos de Bárbara

Hace unos días Bárbara de Regil celebró el cumpleaños de su hija Mar, quien llegó a los 16 años, y hemos podido ver lo mucho que se parece a su madre, pues Mar de Regil sigue las rutinas de ejercicio de Bárbara, además de mantener una dieta saludable.

Por ello a sus 16 Mar de Regil tiene un cuerpazo envidiable, y el simple hecho de tener una figura de ensueño y ser hija de una famosa, le ha valido tener más de un millón de seguidores en instagram y convertirse en toda una influencer.

Te puede interesar: Bárbara de Regil explota contra una nutrióloga que la criticó ¡VIDEO!

Aunque Mar de Regil aún no ha confesado cuáles son sus aspiraciones profesionales, sus seguidores esperan que se convierta en actriz o algo similar, aunque muchos apuestan que no se dedicará al medio.