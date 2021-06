Bárbara de Regil promueve su proteína después del escándalo con el nutriólogo

Las redes sociales están inconformes con lo ocurrida con el nutriólogo Aries Terrón, quien en su canal de YouTube demostró con un análisis de laboratorio, el cual está acreditado por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), lo que realmente contienen la famosa proteína “Loving It” de Bárbara de Regil.

Como era de esperarse Bárbara de Regil promueve su proteína en sus redes sociales, donde apoyada de una tabla alimenticia, casi ilegible, que su producto es auténtico.

Esto, luego que se diera a conocer “Cómo reaccionó un nutriólogo a la proteína de Bárbara de Regil”. En su video promocional, la modelo siguió reafirmando que su producto cumple con todas las normas oficiales.

Cuando Bárbara de Regil promueve su proteína dice que no causa efectos secundarios.

La actriz Bárbara de Regil promueve su proteína compartiendo que cuando consumía otras proteínas, se veía hinchada, pero afirmó que con la proteína que ella vende no tiene esas consecuencias. En el mismo video insertó una tabla de un estudio de laboratorio de su producto, pero no se aprecia ningún dato debido al tamaño de la imagen.

“No existe nada más que esto (señalando su proteína). Esto me ha ayudado a no hincharme, me da energía y me quita el antojo”, aseguró De Regil.