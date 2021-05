Bárbara de Regil promociona su nueva telenovela en Telemundo

La actriz e influencer fitness Bárbara de Regil compartió en su cuenta oficial de Instagram un nuevo video, en el cual promociona su nueva telenovela titulada ‘Parientes a la fuerza’, misma que será transmitida en los próximos meses por la señal de la cadena Telemundo.

En el clip es posible ver las primeras escenas de ella dando vida a Carmen para luego convivir con George, quien es interpretado por el actor brasileño-estadounidense Guy Ecker. Junto al clip, la actriz mexicana compartió una breve descripción de su personaje, con el cual busca dejar atrás a ‘Rosario Tijeras’, serie de TV Azteca que la lanzó al estrellato.

“Carmen: Directa, sensible y distraída. Se bloquea cuando se pone nerviosa, cuando se enoja dice cosas que no siente y toma decisiones sin pensar, aventada de la vida, en el amor siempre le ponen el cuerno, se enamora de un hombre mayor y está orgullosa de ser quien es, aunque tiene algunas inseguridades”, escribe la también empresaria en su perfil de Instagram.

“Ama a su familia más que a nada, no sabe hablar inglés y se va a vivir a Los Ángeles. Canta divino y no se queda callada cuando algo no le parece, le gusta usar botas vaqueras, le encanta el azúcar, las donas, los tacos y los pasteles. Es de un pueblo hermoso en México”, finalizó la actriz sobre su nuevo personaje en ‘Parientes a la fuerza’.

¿De que trata la nueva telenovela de Bárbara de Regil?

Además de Regil, Guy Ecker, Michel Duval y Chantal Andere formarán parte de 'Parientes a la fuerza', el nuevo proyecto de de Telemundo.

Tal y como te contó La Verdad Noticias con anterioridad, la hoy ex-estrella de TV Azteca llegó a Telemundo con un gran proyecto, en el cual compartirá créditos con grandes actores de telenovelas como Guy Ecker, Chantal Andere, Carmen Aub y Michel Duval, entre otros.

‘Parientes a la fuerza’ contará la historia de George Cruz, un famoso guionista hollywoodense, que a sus 50 años sufre una crisis emocional. Por tal motivo viaja a México, lugar en donde conoce a Carmen Jurado, una bella cantante de quien se enamora. Hasta el momento no hay una fecha de estreno confirmada.

¿Verás la nueva telenovela de Bárbara de Regil? SI 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> NO 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales