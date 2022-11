Bárbara de Regil presume que le creció la retaguardia: "Aquí no hay silicón"

Bárbara de Regil muestra los resultados de sus horas de ejercicio.

Bárbara de Regil es una de las celebridades más polémicas en redes sociales, pues la actriz suele hacerse viral por sus ocurrentes comentarios y su estilo de vida saludable, en está ocasión no fue la excepción y sorprendió a sus seguidores al revelar que le creció la retaguardia, dejando en claro que es su cuerpo “no hay silicón”.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Bárbara de Regil además de ser conocida en el medio de la farándula como una exitosa actriz, se ha caracterizado por ser muy activa en sus redes sociales, donde suele compartir sus rutinas de ejercicio.

La actriz quién recientemente regresó a las telenovelas, presumió los resultados de su estilo de vida saludable, dejando en claro que ¡Ella si es natural!.

Bárbara de Regil presume cuerpazo en redes

Bárbara de Regil asegura que su curvas son naturales.

Por medio de una historia en su cuenta de Instagram, la actriz mostró que se encontraba haciendo ejercicio y generó gran furor al asegurar que ya le crecieron los glúteos, sin embargo sus declaraciones no terminan ahí, ya que resaltó que ella no tiene silicón:

“Estoy muy feliz porque miren mis pompis cómo están creciendo… Yo no estaba así, real. Vean eso… ¡Puro natural! Aquí no hay trampa, aquí no hay silicon, puro natural, qué orgullo… Puro ejercicio, buena alimentación, carbohidratos, proteína y grasas buenas” dijo.

Bárbara de Regil se vuelve viral por presumir sus gains… pic.twitter.com/dYoWmIfP9C — Lo + viral (@VideosVirales69) November 18, 2022

Como era de esperarse las redes sociales reaccionaron de inmediato, compartieron la publicación en diversas páginas y resaltando que no tiene nada de malo someterse a cirugías estéticas e incluso algunos cibernéticos arremetieron en contra de los comentarios de Bárbara de Regil.

Pese a las críticas fueron más los fanáticos que aplaudieron la disciplina de Bárbara de Regil y además la llenaron de halagos.

¿Qué telenovela está haciendo Bárbara de Regil?

Bárbara de Regil es la protagonista de la telenovela 'Cabo' junto a Matias Novoa.

Después de varios años alejada de las telenovelas, Bárbara de Regil regresó, de la mano de Televisa y como protagonista de “Cabo”, un remake de la exitosa versión “Sortilegio”.

La actriz Bárbara de Regil formó parte de las filas de Tv Azteca por varios años, sin embargo decidió probar suerte en Televisa.

Bárbara de Regil junto a Matias Novoa, están teniendo gran aceptación como los protagonistas de “Cabo” y la novela lidera los niveles de audiencia en Televisa.

