Bárbara de Regil presume cuerpazo en Instagram

Bárbara de Regil regaló a sus seguidores un emotivo mensaje en Instagram, donde les pidió ser personas que se dediquen a dejar huella, esto acompañado con una foto que deja al descubierto el perfecto abdomen que tiene.

La actriz de 31 años nacida en la Ciudad de México, ha demostrado anteriormente que le gusta ejercitarse, he incluso ha mostrado parte de su rutina diaria de ejercicios en Instagram.

“Un día vas a entender que hay personas insustituibles, y no es que sean mejores que otras, porqué cada persona es ÚNICA, Pero esas personas insustituibles nos dejan huella, nos aportan algo bueno, una bella luz en la mente y alma, nos enseñan a amar, a ser más felices, nos motivan, nos abren la mente, nos regalan algo que nos hace ser MEJORES , y eso No tiene precio” , dijo la actriz en su publicación.

A pocos minutos de la publicación, la instantánea ya alcanzaba los 21 mil likes, y por supuesto mensajes de sus seguidores que resaltaban lo bella que es la actriz.

“Eres una lindura de mujer” “Bellísima y con una excelente actitud” “Siempre me inspiras a mejorar en verdad, es que tú eres de esas personas insustituibles aunque no te conozca te has vuelto un modelo de mujer que me inspira a mejorar, gracias por estar siempre”, son algunos de los mensajes escritos por sus fans.