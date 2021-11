Bárbara de Regil podría estar preparando su regreso triunfal a las narcoseries, pues desde sus redes sociales, la querida actriz mexicana se dejó ver en una clase de tiro con arma, lo que desató los rumores en redes sociales de ser la protagonista de un proyecto parecido a ‘Rosario Tijeras’ o incluso, la cuarta temporada de dicha serie.

No es secreto para nadie que la actriz ha tenido una buena racha de trabajo, pues muchas producciones solicitan su participación debido a la fama y popularidad que ha ganado con los últimos años.

Incluso hemos dado a conocer en La Verdad Noticias que ‘Barbi’ se fue de TV Azteca para ser protagonista en Telemundo, y tras finalizar su participación en la segunda televisora, podría estar buscando entrar a Televisa.

Bárbara de Regil no protagonizará serie de narcos

La actriz iniciará un nuevo personaje

Tras su debut como actriz en 2011, la modelo fitness tomó notoriedad cuando protagonizó ‘Rosario Tijeras’, una serie de TV Azteca que se sigue transmitiendo en Netflix y que es una de las más vistas en México.

Ante las especulaciones, ella no ha dicho nada, pero previamente comentó que no estaba interesada en volver al mundo del narcotráfico en series, pues fue un papel muy fuerte en su carrera pero no quiere quedarse marcada en una categoría.

Únicamente comentó que ahora tiene un personaje que requiere el uso de armas, por ello ya está ensayando para este y se cree que ahora podría estar del otro lado, es decir, ser policía.

¿Cuántos años tenía Bárbara de Regil cuando grabó Rosario Tijeras?

La actriz triunfó desde muy joven

La actriz tenía 29 años de edad en aquel momento y fue la elegida para ser la protagonista del importante proyecto en México que es de acción y narcotráfico; en él, ella protagonizó la serie y causó gran impacto.

Incluso se dice que existe un antes y después de Bárbara de Regil, y es que aunque ella afirme que no tiene cirugías estéticas además del aumento de busto, muchos afirman que sí tiene otros ‘arreglitos’.

