Bárbara de Regil pide a sus haters tomar terapia y desata polémica

A través de su cuenta de Instagram, la controversial Bárbara de Regil, envió un nuevo mensaje a sus haters, mismo que desató polémica en todo internet, pues la actriz pidió un alto total a los distintos ataques que recibe sobre su cuerpo e incluso a quienes la señalan por su manera de pensar.

La protagonista de Rosario Tijeras compartió los mensajes que algunos usuarios le han hecho llegar sobre su cuerpo y afirmó que ésto no es sano para quien lo recibe ni para quien lo envía.

Las imágenes del increíble antes y después de Bárbara se hicieron tendencia en redes sociales, ya que algunas personas señalan que miente en la manera en la que logrado tener ese físico.

La actriz señaló que insultar, juzgar y tirar ‘hate’ a los demás sólo lo hacen las personas resentidas y les pidió un alto a esos ataques, o de lo contrario, recomendó tomar terapia, mensaje que fue sumamente controversial.

“Yo Bárbara soy la cosa más bonita que he visto porque me amo y sé quien soy, la opinión de nadie me define la persona que soy”.