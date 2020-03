Bárbara de Regil muestra su apoyo a las mujeres que han sufrido de violencia

La actriz Bárbara de Regil compartió un inspirador mensaje por el "Día Internacional de la Mujer"; la famosa estuvo acompañada de su hija Mar de Regil para mostrar su apoyo a las mujeres que han sido víctimas de violencia.

Através de su cuenta oficial de Instagram, la chica fitness Bárbara de Regil, quiso compartir un poderoso mensaje para expresar su solidaridad a las mujeres que han sufrido de maltratos en sus hogares o que han sido acosadas en la calle.

En la instantánea que mostró en las redes sociales se puede apreciar a la actriz Bárbara de Regil junto a su hija Mar de Regil; la famosa y la joven vestían de negro, mientras que en sus manos tenían escrito mensajes como: "No es no" y "Ni una menos".

La actriz mexicana Bárbara de Regil, expresó en el mensaje que compartió en Instagram, que las mujeres deben estar más unidas y no ofenderse entre ellas, pues en muchas ocasiones diversas famosas por ser figuras públicas, reciben duras críticas en las redes sociales por parte de otras mujeres.

Bárbara de Regil en contra de la violencia

Con una impactante foto en Instagram, Bárbara de Regil mostró su apoyo en contra de la violencia que han sufrido las mujeres y mencionó que tienen que defenderse de las situaciones de acoso.

"¡Mi cuerpo mis reglas! Mi valor como persona no depende de mi apariencia física...

... Mi valor como persona no depende de cómo me visto. Decir no, no me hace una mala persona .... ¡No es no! Hagamos un pacto hermanas ... Empecemos por no insultarnos entre nosotras. Empecemos por no criticarnos entre nosotras ... Empecemos por apoyarnos entre nosotras, unidas".

“Por no dejar que un hombre se exprese mal de otra mujer...

...y menos enfrente de ti. No vamos a justificar a los violentos. Si son violadores si son golpeadores. Muchas de nosotras hemos sufrido violencia de todo tipo y también sexual ... y no por eso abusamos sexualmente de otras personas". Comentó Bárbara de Regil.

