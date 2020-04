Bárbara de Regil muestra cachonda foto en la bañera

Bárbara de Regil se ha convertido en una de las principales impulsora para que esta cuarentena no no olvidemos de la vida sana, y a través de su cuenta de Instagram no deja de darnos recetas de comidas saludables, incluso todos los días da clases de cardio para quienes se quedan en casa.

Ahora Bárbara de Regil nos sorprende con una imagen muy candente, para deleitarnos la pupila con su sensualidad, pues aparece totalmente desnuda, en una tina de baño, y cubierta de burbujas, causando que todos sus seguidores se vuelvan locos por ella.

Y es que la actriz que dio vida a Rosario Tijeras tiene un gran sentido del humor, y aunque muchos se burlan de ella por llevar una vida muy fitness, la famosa se lo toma a broma, y hasta ella misma hace memes de sus ocurrencias.

“Estás en Casa ?Come sano �� pero también come lo que más te guste ��Acéptate como eres ♥️Perdónate ♥️Mimate mucho ����‍♀️����‍♀️ Tú sola ... LO MÁS QUE PUEDAS ❗️No seas dura contigo” publicó la actriz.

Mira la foto de Bárbara de Regil

Por cierto, mientras la actriz recibe cientos de críticas por parte de los internautas, hubo una persona que la defendió a capa y espada, y fue Danna Paola, quien hace unos días publicó una serie de historias en Instagram agradeciendo y elogiando a la chica fitness.

Danna Paola recibió un paquete con un producto de Bárbara de Regil, por ello fue que la intérprete de Mala Fama agradeció y defendió a la actriz de todos los mensajes de odio que ha recibido por redes sociales, pues a ella le parece que es una “Mujer Ch1ng0na”

Bárbara de Regil cuenta con más de 6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, que esta tarde no dudaron en admitir lo sexy que es la actriz de Rosario Tijeras, pues tiene un cuerpo envidiable.