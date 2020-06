Bárbara de Regil más RADIANTE que nunca celebra sus 33 años

La hermosa Bárbara de Regil está de manteles largo, pues el día de hoy celebra su cumpleaños 33, luciendo mejor que nunca, pues posee uno de los mejores cuerpos y ni que decir de su belleza, que es totalmente exquisita.

Es por eso que la protagonista de Rosario Tijeras compartió los detalles del festejo que tuvo por parte de su familia, ya que durante la madrugada de este viernes cuando la influencer fue sorprendida por su esposo Fernando Schoenwald, su hija Mar y su mamá con una serenata realizada por unos mariachis al pie de su ventana.

Los festejos de Bárbara de Regil

Tal parece que Bárbara de Regil recibió un pastel para conmemorar que hace 33 años nació, pues en un video publicado en sus historias de Instagram, la influencer dejó ver algunos detalles de su velada al lado de sus seres queridos, quienes la abrazaron por esta nueva vuelta al sol.

“No paré de llorar de la emoción”.

Así ha sido la descripción que escribió la actriz al lado del video musicalizado por Las mañanitas, melodía que le cantaron los mariachis afuera de su casa para mantener la sana distancia a causa de la pandemia del coronavirus.

Pero eso no es todo , pues también compartió una fotografía y un inspirador mensaje que dice así: Happy Birthday Too Me ✨�� Mi Deseo es que TODOS USTEDES sean FELICES, Deseo que encuentren La Paz y el AMOR en su vida ✨.... L@S AMO ♥️ Gracias por completar mi vida Hermanas y Hermanos

Como era de esperarse la publicación de Bárbara de Regil ha recibido más de 220,163 Me gusta y cientos de comentarios, entre los que destacaron los de las conductoras mexicanas Andrea Legarreta y Vanessa Claudio.

TE PUEDE INTERESAR: Barbara de Regil: El VIDEO completo de su consejo sobre violencia

Cabe destacar que Bárbara de Regil es una actriz de cine y televisión mexicana. Debutó en la televisión en la telenovela Bajo el alma. Aunque se ha dado a destacar más con su personaje de 'Rosario', en la adaptación mexicana de la serie original colombiana titulada Rosario Tijeras.