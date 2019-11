Bárbara de Regil le tiene PAVOR a la cirugías y aquí te decimos la razón

Bárbara de Regil es conocida en el medio de la farándula por haber protagonizado la exitosa serie "Rosario Tijeras", y hoy en día sorprende a sus fans con historias motivacionales que sube a su cuenta de Instagram que los motiva a cuidar su salud.

Recientemente te informamos que habían salido a la luz unas supuestas fotos donde se mostraba una Bárbara de Regil totalmente diferente a como se observa hoy en día; en esas fotos se le podía ver que lucía más morena, con el mentón diferente, e incluso tenia un poco de lonjas.

Al respecto, la talentosa actriz ha confesado que hubo una época de su vida donde la pasó muy mal e incluso confesó que llegó a tomar y fumar en gran medida, además de que no comía bien; Bárbara aseguró que durante dos años su salud se vió afectada gravemente.

Rosario Tijeras como se le conoce a la chica fitness abrió su corazón a través de un vídeo que publicó en Instagram y en el cual reveló que años atrás vivió una terrible pesadilla cuando su casa se incendió pero afortunadamente nadie salió lastimado.

Al respecto de este tema que la ha venido atacando desde que inició su carrera fitness, Bárbara de Regil aseguró que no se ha hecho alguna operación, y a pesar de que la gente en Internet piense lo contrario, confesó que tiene un intenso temor a las operaciones.

"La única operación que me he hecho en mi vida fue de las bubis y esa operación salió muy mal. Se me infectó un implante, porque el doctor me puso implantes usados” aseguró Bárbara.