Bárbara de Regil le propuso matrimonio a su esposo Fer por este importante motivo

La actriz de TV Azteca, Bárbara de Regil, hace unas semanas atrás fue la protagonista de un romántico momento a lado de su esposo Fernando Schoenwald, con quien ya lleva casada tres años. Durante una clase masiva de cardio motivacional en Guanajuato, Bárbara sorprendió a los fans asistentes a su mismísima pareja, Fer, al proponerle matrimonio nuevamente delante de todo el público; la actriz se arrodilló frente a su esposo y le pidió que se casara con ella de nuevo.

Sin embargo, hasta el 28 de enero, la actriz de “Rosario Tijeras” explicó el motivo de su sorpresiva acción aquel día. Bárbara del Regil compartió en su cuenta de instagram un video musical donde ella y su esposo Fernando Schoenwald son los protagonistas de su propia historia de amor.

En la publicación la actriz y modelo fitness expresó:

“Por fin puedo contarles ... ¡¡El amor verdadero sí existe‼️ Fer el amor de mi vida , Mi mejor Amigo, Mi abogado favorito .... Esta es nuestra canción ( no saben lo que me costó que Fer aceptara hacer esto, no le encantan las cámaras , pero al entender lo que va a significar, aceptó)”.