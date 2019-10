Bárbara de Regil impacta con fotografía para promocionar marca refresquera

Bárbara de Regil impacta con fotografía para promocionar marcas refresquera

Hace unos meses informamos que Bárbara de Regil se había olvidado de la dieta, y que había pasado a ser parte de una de las empresas más prohibidas por los nutriólogos por sus altos niveles de azúcar. Se trata de Coca cola, la actriz de Rosario Tijeras, Bárbara Regil se unió a las estrellas patrocinadas por esta marca.

Y es que cuando Bárbara de Regil dio la noticia de que ahora Coca cola la patrocinará, muchos de sus seguidores le cuestionaron el porqué, Pues no le parecía congruente que alguien tan dedicada a su cuerpo consumiera productos como Coca cola. en ese sentido Bárbara de Regil asegurado que ella es fanática, pero de la Coca cola sin azúcar.

Es cuanto, que Bárbara de Regil ha estado publicando algunas imágenes mostrando su escultural cuerpo, pero la de este 22 de octubre llamó la atención, pues fue de las primeras veces que la hemos visto utilizar abiertamente los logotipos de la marca en cuestión.

Bárbara de Regil impacta con fotografía para promocionar marcas refresquera

“Que se quede en tu vida lo que llegó con Amor y buena vibra ... y que se vaya lo que no quiere quedarse ...cuando algo no es para ti ... NO ES PARA TI , déjalo ir ... Confía en lo que atrás con tu energía y lo que llega para enseñarte algo ‼ piensa esto tal ve muchas cosas son PASAJERAS y sólo llegaron para enseñarte algo en el futuro”, puso Bárbara de Regil como pie de foto.

Además, la actriz recibió más de 20 mil likes, en menos de 10 minutos de haber compartido dichas imágenes, que enseguida cautivaron al público, que además realizó comentarios en la publicación.

Te puede interesar: Bárbara de Regil: una paloma se accidenta contra los glúteos de la actriz (FOTO)

Bárbara de Regil cuenta con más de 4 millones se seguidores en Instagram, quienes día a día se deleitan con las fotografías que comparte Bárbara de Regil, pues casi diariamente nos regala una nueva imagen de su proyecto.

Bárbara de Regil impacta con fotografía para promocionar marcas refresquera

Dale clic en la estrella de google news y síguenos