La actriz ya dio más detalles sobre el estado de salud de su padre y agradeció a las personas que la han ayudado.

La actriz mexicana Bárbara de Regil reapareció en redes sociales para agradecer el apoyo y las muestras de cariño que ha recibido en los últimos días luego de dar a conocer que su padre se encontraba muy grave y requería donantes de sangre.

Y es que el fin de semana pasado, la actriz no tuvo una buena noche en Acapulco, ya que su papá Guillermo Alejandro de Regil Camet, se encuentra delicado de salud y está internado, por lo que pidió ayuda a todos en sus redes sociales y ahora agradece ese apoyo.

A través de un video en su cuenta oficial de Instagram, la actriz mexicana reveló que su papá, el señor Guillermo Alejandro de Regil Camet, estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte.

Bárbara de Regil habla sobre el estado de salud de su papá y agradece apoyo

Cabe mencionar que desde que dio a conocer su video en redes sociales pidiendo ayuda para que las personas donde sangre para su papá, varios de sus amigos y compañeros del medio se han encargado de compartir la publicación y pedir a sus respectivos fans que la ayuden.

Luego de empezar a recibir más ayuda por parte de las personas que viven en Acapulco, Bárbar de Regil ha querido agredecerles sus acciones:

“Mi papá está más estable, tuvo una úlcera, se le reventó, y perdió toda la sangre del cuerpo, llegó a la presión 30/60 casi digamos muerto en vida, y necesitaba sangre, y gracias al apoyo de todo el medio artístico, gracias al apoyo de toda la gente llegó sangre a Acapulco y pudieron ponerle”.

Una publicación compartida por Barbara De Regil (@barbaraderegil) el Mar 22, 2018 at 2:45 PDT

Además del video, la cantante escribió:

“No tengo palabras para decirles lo agradecida que me siento con todos ustedes ♥️ al igual que con todos mis compañeros del medio que repostearon mi video y ayudaron con sus redes a que el alcance fuera mucho mayor ♥️ Gracias a dios mi papito está fuera de peligro , ya NO necesitamos más sangre ♥️ Mil gracias de verdad a todos a los donadores, a los que corrieron la voz, a los doctores, a todos los que me hablaron para darme palabras de Amor y a mi familia que nos unimos para sacarlo adelante ♥️ La lucha todavía no termina !! Pero tengo mucha fe Confío en la sabia vida, en que todo pasa por algo, en dios , en mi energía y fuerza y claro en la vibra de amor de todos”.

Antes de ello, la protagonista de la teleserie ‘Rosario Tijeras’ manifestó haber recibido un gran apoyo de esta producción, y que, a pesar de haber retomado sus actividades laborales, este fin de semana tenía el permiso para volver Acapulco, Guerrero, lugar donde se encuentra hospitalizado su padre, quien sigue luchando por su vida.