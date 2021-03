Bárbara de Regil habla de su presunto romance con José Manuel Figueroa

Bárbara de Regil estuvo envuelta en un escándalo en 2013, ya que un famoso medio de comunicación, aseguró que la actriz de “Rosario Tijeras” estaba teniendo un romance con el cantante José Manuel Figueroa, hijo del fallecido Joan Sebastian, después de que fueron captados muy cariñosos en unas presuntas fotos.

En su momento, la popular estrella de TV Azteca desmintió este rumor, mientras que el músico también dijo que ellos sólo tenían una amistad laboral, aunque el cantante reconoció que la actriz le parecía una mujer muy atractiva y perfecta para trabajar con ella en uno de sus videos musicales.

“Es una persona que admiro. Es jefa de familia. Es una niña... ¡una mujer!, una actriz y una persona que ama su trabajo. Es una mujer que es apasionada de la vida como yo”, dijo hace varios años José Manuel al desaparecido programa “No lo cuentes”.

“La verdad le mando un beso y ojalá ese tipo de chismes no me la espanten para poder que participe conmigo en el proyecto que quiero lograr con ella”, declaró en su momento el cantante.

El mismo José Manuel ya había aclarado que entre él y Bárbara sólo había una relación laboral/Foto: Infobae

Barbara de Regil niega aventura con Jose Manuel Figueroa

Ahora, a mas de siete años de dichos rumores, la prensa hizo enfurecer a la mexicana de 33 años, ya que le preguntaron “Cómo era Joan Sebastian de suegro”, a lo que la actriz Bárbara de Regil rápidamente dijo:

“No, no, no... Hay que ser profesionales, por favor. No. No pregunten tanta... tanta tontería. No sean así”.

Pero ante la insistencia de los reporteros, de Regil decidió contestar en un tono de furia: “No fue mi suegro (Joan Sebastian), no inventen. No. Yo no tuve ninguna relación con José Manuel Figueroa. Yo estoy casada hace siete años. No, no manchen”.

La estrella de cine y televisión está casada con el empresario Fernando Schoenwald, y él es el padre adoptivo de la hija de Bárbara, la adolescente Mar de Regil.

¿Crees que Bárbara de Regil podría tener problemas en su matrimonio por el rumor de su amorío con el cantante José Manuel Figueroa?

