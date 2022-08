Bárbara de Regil genera polémica al hablar sobre el cuerpo de Chiquis Rivera

Bárbara de Regil, de 35 años, se ha caracterizado por ser una de las mujeres más fitness del medio del espectáculo y es por ello que constantemente trata de motivar a sus seguidores a alimentarse sanamente y a hacer ejercicio. Por su experiencia en estos temas, ahora la prensa le pidió su opinión sobre el cuerpo curvilíneo de Chiquis Rivera, de 37.

Fue en un encuentro con medios de comunicación, donde estuvieron presentes representantes del matutino 'Venga la alegría', Bárbara dejó claro que no sería su estilo tener un cuerpo como el de Chiquis.

"No es mi estilo de cuerpo, no es un cuerpo que yo me haría o tendría, se me hace así como sexy", comentó la actriz.

Cuando la prensa le habló de que Chiquis también motiva a la gente a través del contenido que sube a sus redes sociales, Bárbara dijo que no estaba enterada de ello, pero que le gustaría colaborar con la intérprete de 'Abeja reina' en ese sentido.

¿A Bárbara de Regil no le gusta el cuerpo de Chiquis Rivera?

"No había visto, pero ¡qué padre! Claro que me gustaría, ella es preciosa y muy linda, la verdad", expresó Bárbara.

Respecto a las mujeres curvilíneas, le preguntaron si estaría dispuesta a subir de peso para interpretar algún papel y ella sonrió y dijo: "Sí me gustaría. Ay, qué interesante".

Por otra parte, comentó que a quien no ve en mal estado físico es a Alejandro Fernández, quien a pesar de ser su amigo, no le ha pedido dietas para adelgazar: "No ha engordado, la verdad es que él está bien guapo".

En otros temas, la protagonista de la serie 'Rosario Tijeras', quien es mamá de una adolescente y lleva cinco años casada con Fernando Schoenwald, reveló que aunque se sometió a tratamientos para quedar embarazada y tener un segundo hijo, ahora con su actual esposo, no lo consiguió.

"Sí, lo intentamos, pero si Dios no quiso, mi misión es otra", se sinceró.

Bárbara de Regil habla sobre las lecciones que le da a su hija

La actriz, quien también ha protagonizado películas como 'Loca por el trabajo', quien constantemente está en medio de la polémica, reveló que a su hija Mar, quien a sus 18 años también ha incursionado en la vida fitness, le ha dado un gran consejo para superar las críticas de la gente.

"Nadie que esté haciendo más que yo tiene el tiempo de criticarme, eso le enseño a Mar y le digo: 'En donde tienes envidia, en donde atacas, en donde criticas, en donde pasa la chava más guapa y con el cuerpo más fregón, dices: 'O sea, seguro está operada'. No te mueres de envidia, o sea, por Dios", finalizó.

