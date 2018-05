Bárbara de Regil festeja cumpleaños de su hija Alexa

Bárbara de Regil, de 30 años, compartió en su cuenta de instagram una fotografía festejando el cumpleaños de su hija Alexa, pues la hermosa adolescente bromeo acerca del deseo que pidió al soplar las velas de su pastel.

Los mejores momentos a tu lado no es tu cumpleaños pero pedimos el pastel solo para festejar que ?. No sé, es solo cantar y festejar la vida!, Ser feliz a tu lado. Te amo tanto mi amor, mi hija eres todo para mi, Ame tu deseo de cumpleaños... jajajaja lo deseamos todas créeme, nota: Me trabé después de ese deseo, si! me reí como por 3 min sin parar. Fueron las palabras de Bárbara para su hermosa hija.