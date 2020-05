Bárbara de Regil estalla contra el padre de su hija por abandonarlas ¡Escándalo!

En varias ocasiones Bárbara de Regil ha declarado que ni ella ni su hija han tenido contacto con Víctor Sevilla, padre biológico de Mar de Regil, y quien supuestamente las abandonó poco después del nacimiento de Mar.

Incluso durante una entrevista en el año 2016 para el programa “Ventaneando”, Bárbara de Regil señaló estar molesta por las declaraciones que en ese momento había realizado Víctor Sevilla, quien dijo que la actriz le habría estado pidiendo dinero a cambio de ver a su hija.

En ese momento la actriz mencionó que el padre de Mar de Regil únicamente estaba buscando la forma de obtener dinero a través de este escándalo, pues nunca antes se había preocupado por su hija a quien abandonó poco después de su nacimiento.

Bárbara de Regil estalla contra el padre de su hija

Asimismo Bárbara de Regil afirmó que ni ella ni su hija querían saber nada sobre el hombre que las abandonó hace más de 16 años y de quien únicamente saben que vive en los Estados Unidos.

“Alacranes va a salir muchos. Mientras más subas más alacranes van a salir. Me queda claro que es un alacrán. Me impactó, wow. Que me demande y que me enseñe las supuestas pruebas”. Fueron parte de las declaraciones de la actriz respecto al padre biológico de Mar.

¡Las abandonó!

Incluso Bárbara de Regil dejó en claro que a ella no le interesa el dinero de la manutención de su hija, pues ella misma lo habría pagado durante todos estos años. Además señaló que la reacción de Mar al enterarse de este escándalo fue únicamente sentir vergüenza por su padre.

Finalmente la actriz mencionó que su actual pareja Fernando Schoenwald es quien realmente ha cumplido el papel de padre para Mar de Regil, pues las ha apoyado a ambas desde hace varios años.