Bárbara de Regil es criticada porque su nuevo perro no fue adoptado

Bárbara de Regil presentó en sus historias de Instagram al nuevo integrante de su familia, una cachorra de pastor alemán llamada “Nala”, que le regaló su esposo, Fernando Schoenwald. Sin embargo, esto ha generado una ola de críticas contra la actriz, ya que ella hace poco estuvo promoviendo la adopción canina, pero ella no adoptó a su nueva mascota.

La actriz mencionó en su publicación que siempre quiso tener un perro, ya que a pesar de que en su casa sí había otro perrito llamado “Simba”, esta mascota es de de su hija Mar, así que Bárbara finalmente puede tener un perro que sea sólo de ella.

La protagonista de “Rosario Tijeras” compartió un video del momento justo cuando su esposo le da la sorpresa, por lo cual, varios seguidores de Bárbara de Regil llenaron ese post con diversas críticas contra la famosa, quien hace poco estuvo promoviendo la adopción de perros de la calle. Sin embargo, posiblemente la artista eliminó varias de las críticas.

Bárbara de Regil rescató a un perro de la calle pero no lo adoptó

Bárbara dijo que el perro que recató en Cuernavaca ya tiene una nueva familia/Foto: SDP Noticias

Como te informamos en La Verdad Noticias, la actriz Bárbara de Regil recientemente rescató a un perro de la calle en Cuernavaca, el cual necesitaba una operación que ella pagó. Pero por alguna razón que no explicó, no adoptó al can llamado Zeus que era un pitbull.

Aunque sí mencionó que logró encontrarle un hogar al perrito rescatado, con una familia que decidió adoptarlo. Bárbara agregó fotografías en su historia de Instagram, en donde señaló que su mamá fue quien entregó a Zeus a su nuevo hogar.

Bárbara de Regil le creó una cuenta de Instagram a su mascota

Ella es Nala, la nueva mascota de la actriz/Foto: Instagram

Por la emoción de la llegada de la nueva mascota, “Nala” tiene Instagram, ya que la propia Bárbara de Regil decidió crearle su cuenta a su pastor alemán para compartir las fotos y videos de la cachorra.

Pero diversos internautas consideran que si la actriz deseaba tanto tener un perrito, posiblemente pudo haber adoptado a Zeus, el perro rescatado. Aunque por ahora, Bárbara de Regil no ha dicho el motivo por el que no se quedó con él.

