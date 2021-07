Bárbara de Regil es acusada de "robarle el marido" a una mujer embarazada

La actriz e influencer fitness Bárbara de Regil sigue dando de que hablar en las redes sociales, pues ahora se ha revelado que fue la tercera en discordia en la relación de una actriz embarazada de TV Azteca y su marido. Dicha información, misma que La Verdad Noticias trae para ti el día de hoy, fue dada a conocer en el programa Chisme No Like.

De acuerdo a las declaraciones de la actriz, quien prefirió mantenerse en el anonimato, la también empresaria no tuvo problema alguno en interponerse en su matrimonio, pues a ella no le importo que ella tuviera ocho meses de embarazo. Además, señaló que le hizo “cosas horribles”, pero de ello no dio más detalles al respecto.

El programa compartió algunas capturas de pantalla donde la mujer afectada revelaba que dicha infidelidad había ocurrido 10 años atrás. También reveló que la protagonista de Rosario Tijeras, quien tenía muy mala fama en TV Azteca, se puso en contacto con ella para pedirle que no hiciera escándalo alguno ante los medios de comunicación.

“Ella me llamó para pedirme que no dijera nada porque no la bajaban de zorra en Azteca y la grabé, tengo toda la conversación. Pero la verdad ya no tengo rencor para ella, me hizo un favor, en ese momento, ahora se lo agradezco”, finalizó la actriz, quien desea que la gente conozca la verdadera personalidad de Bárbara de Regil.

Bárbara de Regil es déspota con el personal de TV Azteca

La actriz e influencer fitness es acusada de maltratar al personal de TV Azteca.

Por otro lado, el programa de espectáculos compartió testimonios de algunos trabajadores de TV Azteca, quienes denunciaron que la actriz tenía una actitud grosera para con ellos. También se reveló que ella se molestaba si alguien la llamaba Rosario Tijeras hasta el grado de hacer zafarranchos en las instalaciones de la televisora del Ajusco.

No cabe duda que la actriz Bárbara de Regil pasó de ser la más querida de la televisión y del Internet a recibir cientos de críticas por parte de los cibernautas. Hasta el momento, ella no ha dado declaración alguna al respecto de estas declaraciones, es por ello que te recomendamos leer La Verdad Noticias para estar enterado de cualquier novedad.

Fotografías: Redes Sociales