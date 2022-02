Bárbara de Regil es acusada de robo y ella responde

La actriz fue acusada de robo por su propia hermana

De nueva cuenta Bárbara de Regil fue blanco de críticas en redes sociales y en esta ocasión la actriz fue acusada de robo por su propia hermana, Michelle de Regil. ¿Qué sustrajo la famosa? En La Verdad Noticias te contamos todos los detalles.

Todo comenzó cuando Michelle compartió en sus historias de Instagram una fotografía de la actriz, la cual acompañó de una serie de frases en donde hizo énfasis al presunto robo de golosinas del cual fue víctima por parte de ésta.

Recordemos que hace apenas unos días, la actriz causó revuelo en redes sociales tras revelar el tormento que vivió tras polémica con su proteína luego de ser señalada de fraude, pues según internautas el producto contiene dióxido de cloro y es peligroso para la salud.

¿Qué robó Bárbara de Regil?

Captura de Instagram

Michelle compartió una captura de pantalla con la última conversación de chat que tuvo con la actriz en donde exhibió que ésta le pidió cuatro de sus dulces, a lo que le contestó que sí, además le dice donde puede tomarlos.

Sin embargo, en otra publicación compartió como broma que no hay día que la famosa llegue de visita y que no tome las golosinas. "Dato curioso: no hay una vez que mi hermana @barbaraderegil vaya a mi casa y no me de baje con mis chocolates @deregilchocolat”, escribió.

Ante la controversia, Bárbara compartió una serie de videos en su cuenta de Instagram por donde explicó: “Yo jamás haría algo así, eso sería ilógico” al mismo tiempo que muerde una barra de chocolate.

Cabe señalar que aunque todo se trató de una broma, el hecho causó controversia en redes sociales pues recordemos que hace unos meses la famosa fue acusada de presunto fraude por la proteína que promocionaba en su cuenta.

¿Cuántos hijos tiene Bárbara de Regil?

La actriz tiene 34 años.

Cuando la actriz tenía tan sólo 16 años de edad se convirtió en madre de Mar de Regil, su única hija, quien actualmente tiene 17 años de edad. Actualmente, la actriz Bárbara de Regil se convirtió en una chica fitness y disfruta compartir momentos con su hija.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!