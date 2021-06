Bárbara de Regil envía contundente mensaje a sus haters: “Ódiame, critícame”

Bárbara de Regil estuvo un poco alejada de las redes sociales hace unos días, en medio de la polémica con el nutriólogo mexicano Aries Terrón. Sin embargo, ahora la actriz ha regresado a su cuenta de Instagram para enviar un duro mensaje contra quienes la odian y critican, ya que la famosa les ha pedido que vayan a terapia.

“Te quiero pedir un favor, no a ti hermana, te lo quiero pedir a ti persona que no me sigue y se mete a ver todo lo que hago para criticarme o persona que me sigue y me odia. Ódiame, si no te gusta lo que hago, critícame si no te gusta como hago ejercicio, júzgame por lo que digo…”, expresó en diversos videos en sus historias de Instagram.

“Ódiame, critícame, línchame, júzgame pero hazlo desde el hoyo desde el que estoy segura que vives, así que el favor es que tomes terapia”, declaró la protagonista de “Rosario Tijeras” quien desde hace unas semanas ha tenido conflictos legales y mediáticos con un nutriólogo que reaccionó a la proteína de Bárbara.

¿Qué le pasó a Bárbara de Regil?

El conflicto entre Aries vs Bárbara, aún no termina/Foto: Cardamomo

Como te informamos en La Verdad Noticias, la actriz Bárbara de Regil confesó en un video que estaba recibiendo mensajes de odio y amenazas contra ella y su familia, después de que se hizo público que presuntamente la ex estrella TV Azteca hizo que el nutriólogo Terrón cerrara casi todas sus redes sociales y lo demandó.

La controversia entre la influencer y el especialista en nutrición surgió después de que hace un año, Aries, quien también es youtuber y se encarga de divulgar información científica, decidió mandar a analizar en laboratorio la proteína vegana de Bárbara, el nutriólogo encontró varias irregularidades en el producto.

Esto hizo que las ventas del producto bajaran, y aunque de Regil ha mostrado los permisos que le otorgó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para vender el suplemento, estos no han sido suficientes para los internautas, quienes han tachado de “mentirosa” a la famosa.

Aunque los fieles seguidores de Bárbara continúan mostrando su apoyo en las redes sociales a la celebridad, muchos usuarios han defendido al nutriólogo porque presuntamente se ha violado su libertad de expresión.

Bárbara asegura que da calidad en su proteína

Tras enviar el contundente mensaje a sus haters, Bárbara aseguró que su intención es dar calidad con su proteína. “Yo siempre he hecho todo mi esfuerzo, bueno yo y mi equipo de profesionales, por cumplir con los cambios en etiqueta y fórmula que siempre ha requerido COFEPRIS en las consultas que hemos realizado”.

“Mi intención siempre ha sido, fue y es desarrollar un producto de calidad que sea seguro para ustedes, para mí, para mi hija y para mi mamá”, detalló.

Asimismo, Bárbara de Regil en su Instagram declaró que ella confía en que habrá “justicia divina” en todo este escándalo.

