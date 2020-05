Bárbara de Regil enseña su “nuevo look” mira como se ve en castaña

Bárbara de Regil no le tiene miedo al cambio, y ahora ha aprovechado la cuarentena para mostrarse con otros estilos, y sorprendió este 31 de mayo con una fotografía en la que muestra un cambio radical.

La famosa se cambió el color de pelo de su clásico negro azabache, a un castaño, tirando a rojizo, lo que hizo que sus followers en Instagram señalaran de manera inmediata el cambio, pues luce totalmente diferente a como estamos acostumbrados.

La actriz que dio vida a Rosario Tijeras no mencionó cuál fue la razón de su cambio de look, pues en el texto de la publicación era sobre crecimiento personal, y sobre amarse así mismo, es decir, en especifico no habló de por que el cambio de color.

Los comentarios por parte de sus fanáticos, y amigos en el mundo del espectáculo fueron positivos, pues aseguraron que de cualquier manera luce perfecta y divina, además verla “diferente” llamó la atención.

Mira la foto de Bárbara de Regil

De acuerdo con algunos comentarios su “Cambio de look” es en realidad una peluca, y se puede observar en el cuero cabelludo, sin embargo, la famosa no ha dicho nada al respecto.

Por lo pronto Bárbara de Regil se llevó miles de likes por parte de sus más de 7 millones de seguidores en Instagram, quienes siempre están al pendiente de sus publicaciones, y nuevos proyectos televisivos o de cine en puerta.

Esta famosa no es la primera que se cambia el look de manera radical con una peluca, pues hace unas semanas pudimos ver a la conductora de Televisa Radio, Martha Debayle, quien hizo un proyecto de cuarentena de volverse rubia con una peluca, y verdaderamente parecía su cabello natural pues recibió ayuda de profesionales, el cambio fue tan sorprendente que estuvo más de una semana con ese look.