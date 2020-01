Bárbara de Regil enoja a sus fans por falsa propuesta de matrimonio

Bárbara de Regil publicó un vídeo en sus redes sociales en el que proponía matrimonio a Fernando Schoenwald en lo que sería una renovación de votos ya que la pareja se casó por primera vez en 2017.

Bárbara de Regil no se casa ¡Todo fue un truco publicitario y fans se enojan!

La noticia y el vídeo de la pareja Bárbara de Regil y Fernando Schoenwald había conmovido a los fans de la modelo y actriz, pero ahora se descubrió que todo se trató de un truco publicitario y realmente no habrá boda.

La propuesta hecha durante una clase de cardio que dio en Guanajuato, fue un truco para hacer publicidad al nuevo vídeo musical que Bárbara de Regil protagonizará junto a su esposo, Fernando Schoenwald.

“Pedirle matrimonio a Fer fue una manera de contarles que me volví a casar con el mismo hombre de mi vida, pero en este video”, escribió Bárbara de Regil cuando salió a la luz el vídeo de la propuesta.

Enojo de los fans

La falsa propuesta se trató de la publicidad para el vídeo oficial la canción “Vengo del futuro” del cantante de origen mexicano, Kurt.

“Por fin puedo contarles, ¡el amor verdadero existe! Fer el amor de mi vida, mi mejor amigo, mi abogado favorito... esta es nuestra canción (no saben lo que me costó que Fer aceptara hacer esto, no le gustan las cámaras pero al entender lo que va a significar, ACEPTÓ”, escribió Bárbara de Regil respecto al vídeo musical en el que participó con su esposo.

También te puede interesar: Bárbara de Regil recibe burlas por su Dolly Parton Challenge en lencería

El truco publicitario de Bárbara de Regil enojó a algunos de sus seguidores, quienes criticaron que usará su matrimonio así como la supuesta propuesta como una manera de atraer más audiencia para el vídeo musical.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana