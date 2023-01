Bárbara de Regil en guerra con sus compañeros de Cabo: "No soy moneda de oro"

Barbara de Regil en guerra con el elenco de Cabo

Bárbara de Regil, una de las actrices más famosas y polémicas de la televisión mexicana se encuentra en el ojo del huracán de nueva cuenta, en esta ocasión por los conflictos que vive con sus compañeros de la telenovela “Cabo”.

La también influencer del mundo fitness ha sido acusada en diversas ocasiones de ser una persona racista, homofóbica, clasista, inventada y tóxica, además de que sus productos de suplementos alimenticios también ha sido señalados como dañinos en redes sociales.

En esta ocasión, la reconocida actriz ha causado polémica por sus declaraciones en contra del elenco de “Cabo”, quienes no se sienten cómodos con ella.

Bárbara de Regil en guerra con sus compañeros de telenovela

Esto fue lo que dijo Baraba de Regil

Según lo que se sabe de la pelea, los actores de se debió a que los compañeros de Bárbara de Regil la consideran “un dolor de cabeza” y una persona nefasta, según declaró el reportero Luis Magaña.

Al respecto la actriz confirmó que las declaraciones no estaban alejadas de la realidad y respondió a través una historia en Instagram cuando fue cuestionada al respecto.

“Pues no sé, los chismes siempre están, pero depende quién contó la historia. Yo no soy moneda de oro y siempre soy yo misma. No me gusta quedar bien con nadie que no me vibre”, escribió.

La actriz no dudó en dejarse ir en contra de sus compañeros de rodaje, con quienes aseguró no tener mucho en común e incluso los acusó de no tomar en serio la actuación.

“También es importante resaltar que no todos compaginamos (no todos hacen ejercicio, no todos toman tan en serio la actuación, no todos consumen drogas —yo no consumo—) pero son ejemplos pues”, expresó.

Te puede interesar: Bárbara de Regil confesó que subió de peso para un personaje en una telenovela

¿Qué hace el marido de Bárbara de Regil?

Esto hace el marido de Barbara de Regil

Bárbara de Regil se encuentra casada con Fernando Schoenwald, quien comúnmente aparece en los videos que la actriz pública en sus redes sociales.

Aunque su presencia en las redes de la influencer es activa, el de hecho abogado prefiere mantenerse al margen del ojo público y de los escándalos en los que se suele encontrar metida su esposa.

Fernando Schoenwald se dedica a la abogacía, está especialmente inmiscuido en el negocio de las inmobiliarias y la construcción.



¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!